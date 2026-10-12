Конфлікт спалахнув після матчу восьмого туру чемпіонату України, в якому чернівецька команда втратила перемогу над житомирянами наприкінці зустрічі. Про те, що між Шищенком і Буткевичем відбулася телефонна бесіда, повідомило "ТаТоТаке".

Про що Шищенко говорив із президентом Полісся

Під час розмови тренер Буковини пояснив суть і контекст своїх висловлювань, які пролунали після поєдинку з Поліссям.

Як зазначає медіа, причиною бурхливої реакції наставника стала поведінка представників житомирського клубу після призначення пенальті на їхню користь наприкінці матчу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Буковина вела в рахунку 2:1, однак на останніх хвилинах Владислав Велетень реалізував одинадцятиметровий удар і допоміг Поліссю уникнути поразки.

Після фінального свистка Шищенко не приховував обурення та різко висловився про суддівство й дії суперників.

Шищенко звинуватив Полісся у скандалах

Під час флеш-коментаря для УПЛ.ТБ тренер Буковини заявив, що в матчах Полісся регулярно виникають суперечливі ситуації. Він також поставив під сумнів справедливість рішень арбітрів у поєдинку восьмого туру.

Окремі претензії Шищенко висловив щодо першого гола житомирян. На його думку, перед взяттям воріт суперник порушив правила проти гравця Буковини, однак арбітри зарахували гол. Також наставник не погодився з призначенням пенальті наприкінці зустрічі.

Шищенко раніше мав тривалий досвід роботи в Поліссі. У сезоні-2020/21 він очолював житомирську команду в Першій лізі, а згодом працював у селекційній групі клубу. У сезоні-2023/24 тренер знову керував першою командою як виконувач обов'язків головного наставника після звільнення Юрія Калитвинцева.