Зокрема, наставник Буковини Сергій Шищенко дав короткий флеш-коментар офіційному мовнику чемпіонату України УПЛ.ТБ, в якому натякнув, що житомирській команді допомагають арбітри. До слова, сам Шищенко раніше працював у Поліссі та навіть очолював першу команду.

Що саме не сподобалось Шищенку

Коли Шищенко підійшов до журналістки Аріни Євдокимової, вона запитала його, з якими емоціями він приходить на флеш-коментар. Коуч почав одразу емоційно висловлюватись.

Та ну це ганьба, бл*ть. Полісся завжди за якісь реформи, вони завжди за якісь реформи. Які реформи? У них кожна гра проходить зі скандалом,

– зауважив коуч Буковини.

На думку тренера чернівецької команди, перший гол у ворота його команди поліщуки забили з порушенням правил. Приймак зіграв у м'яч, Чоботенко вдарив йому в ногу, а гол зарахували та навіть не подивились повтор. Також, за словами Шищенка, несправедливим був і пенальті у ворота Буковини на 90 хвилині матчу за рахунку 2:1 на користь його підопічних.

Гайдучик тримає нашого гравця, наш м'яч – пенальті на 90 хвилині. Ганьба! Поліссю – ганьба,

– наголосив наставник Буковини.

Після цього він не дав поставити собі жодного іншого запитання й одразу залишив флеш-зону. Відзначимо, що поєдинок у Кам'янці-Подільському видався справді результативним. Брагару за допомогою рикошету від Вітенчука вивів "вовків" уперед. Саме цьому голу передувала ситуація за участі Приймака та Чоботенка, про яку говорив Шищенко.

Гол Брагару: дивіться відео

Потому Буковина не тільки зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. Дахновський зрівняв рахунок, а Бусько відзначився другим голом чернівецької команди в матчі. Й аж на 90 хвилині арбітр призначив пенальті у ворота господарів, який реалізував Велетень.

Пенальті в матчі Буковина – Полісся: дивіться відео

Як матч змінив ситуацію в чемпіонаті України

Полісся вперше за 6 матчів не змогло перемогти в матчі УПЛ і тепер не є лідером чемпіонату України. Тепер Шахтар випереджає поліщуків на 2 очки.

Буковина набрала свій 8-й бал і тепер розташовується на 10 сходинці чемпіонату. Втрачені в компенсований до другого тайму час 2 очки коштували підопічним Сергія Шищенка теоретичного місця в топ-7.

Зазначимо, що не всі матчі 8 туру будуть дограні вчасно. Зокрема, другий тайм поєдинку між Оболонню та Кривбасом перенесено на невизначену дату через затяжну повітряну тривогу в Києві. Перша половина зустрічі завершилась із рахунком 1:0 на користь "пивоварів".