Северная Ирландия – Украина: как бесплатно посмотреть матч онлайн

Сборная Украины по футболу 14 ноября сыграет матч 5-го тура Лиги наций УЕФА. В рамках группового этапа "сине-желтые" на выезде встретятся с Северной Ирландией.

В Украине матч будет транслировать медиасервис MEGOGO, а игру можно будет посмотреть бесплатно, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч сборной Украины

Смотреть матч Северная Ирландия – Украина можно бесплатно только на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях.

Также матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и "Спорт", а также на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Кроме того, матч сборной Украины будет транслироваться по подписке "ТБ + Кино".

Напомним, в предыдущем матче Лиги наций сборная Украины уступила Венгрии со счетом 2:1. Эта неудача отбросила нашу команду на третье место в турнирной таблице.

В свою очередь, Северная Ирландия возглавляет нашу группу, опережая Венгрию на одно очко. Украина же уступает своему следующему сопернику 4 очка.

Всего Украина и Северная Ирландия встречались семь раз, и шесть из этих поединков были официальными. "Сине-желтые" выиграли три матча, северные ирландцы – два, в том числе октябрьскую встречу в Лиге наций. Ещё два противостояния между сборными завершились ничьей.