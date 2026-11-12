Північна Ірландія – Україна: як безкоштовно подивитися матч онлайн

Північна Ірландія – Україна: як безкоштвно подивитися матч онлайн / Фото Getty Images
Збірна України з футболу 14 листопада зіграє у матчі 5-го туру Ліги націй УЄФА. У межах групового етапу "синьо-жовтні" на виїзді зійдуться з Північною Ірландією.
В Україні поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а гра буде доступна для перегляду безплатно, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч збірної України
Дивитися матч Північна Ірландія – Україна можна безплатно тільки на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2 й кабельних мережах.
Також гра буде доступна для перегляду на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та "Спорт", а також на телеканалах "MEGOGO Футбол".
Окрім того, матч збірної України транслюватимуть за передплатою "ТБ + Кіно".
Прогнози
Нагадаємо, у попередньому поєдинку Ліги націй збірна України поступилася Угорщині з рахунком (2:1). Ця невдача відкинула нашу команду на третю сходинку в турнірній таблиці.
Своєю чергою Північна Ірландія очолює наш квартет, випереджаючи Угорщину на один заліковий пункт. Україна ж програє своєму наступному супернику 4 очки.
Загалом Україна та Північна Ірландія зустрічалися сім разів, і шість із цих поєдинків були офіційними. "Синьо-жовті" виграли три матчі, північні ірландці – два, зокрема жовтневу зустріч у Лізі націй. Ще два протистояння між збірними завершилися нічиєю.
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