Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, сыграет против Северной Ирландии. Команды встретятся в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027.

Матч Северная Ирландия – Украина состоится в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк" и начнется в 21:45, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч сборной Украины

В Украине игру можно будет посмотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях.

В то же время 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовая онлайн-трансляция матча появится в день игры.

Напомним, накануне противостояния украинская сборная занимает третье место в своей группе. "Сине-желтые" набрали 4 очка благодаря победе над Венгрией и ничьей с Грузией. В двух следующих матчах команда Андреа Мальдери уступила Северной Ирландии и венграм.

Теперь перед Украиной стоит непростая задача – выиграть два матча подряд, чтобы улучшить свои шансы на выход в дивизион A, где выступают лучшие сборные Европы.

Сборные Украины и Северной Ирландии встречались между собой семь раз, причем шесть матчей имели официальный статус. Преимущество в личных встречах на стороне украинцев: "сине-желтые" одержали три победы, тогда как соперник праздновал успех в двух матчах. Еще два матча завершились вничью.