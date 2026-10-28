Шахтер принес извинения Динамо за одного из своих игроков

Украинская "Классика" в 1/8 финала Кубка Украины оказалась неконкурентной. Шахтер уверенно разобрался с Динамо, а после матча "горнякам" даже пришлось извиняться.

Эту миссию взял на себя спортивный директор клуба Дарио Срна. Она была связана с инцидентом, произошедшим после финального свистка, пишет 24 Канал.

Шахтер извинился перед Динамо

Бразильский легионер "Шахтера" Алиссон стал автором третьего гола в ворота киевлян. После того, как арбитр сигнализировал об окончании матча, 30-й номер "горняков" слишком ярко демонстрировал эмоции, что не понравилось футболистам "Динамо". Завязалась потасовка, в которую вмешался главный тренер дончан Арда Туран, оттаскивая игроков соперника.

По итогам игры спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна признал, что Алиссон отнесся к соперникам без уважения, и осудил такие действия футболиста.

Нужно уважать соперника, футбол. Мы сейчас поговорили. Если что, то извиняемся перед футболистами "Динамо". Это просто эмоции. Иногда трудно все держать в себе. Он хотел им что-то показать, доказать. Но игра закончилась,

– отметил Срна.

Учитывая, насколько высокая напряженность обычно сопровождает противостояние двух украинских грандов, услышать от кого-то из участников дерби извинения в адрес другой команды – редкое явление.

Как Динамо проиграло Шахтеру

Киевский клуб оказался в меньшинстве уже на 30-й минуте, когда Тарас Михавко отмахнулся в своей штрафной от Олега Очеретько. "Шахтер" реализовал преимущество перед перерывом, когда отличился Мендоса.

Во втором тайме дончане упрочили преимущество. Сильва сделал счет 2:0, а точку в разгроме "Динамо" поставил Алиссон. В добавленное время подопечные Мацея Кендзёрека вообще остались вдевятером после удаления Тиаре.

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины, а "Динамо" уже не сможет защитить свой статус обладателя трофея.