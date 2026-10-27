Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 27 октября, состоится "классическое" противостояние между Шахтером и Динамо. Команды встретятся на поле горняков в 1/8 финала Кубка Украины.

Первый "классический" матч сезона 2026/27 состоится именно в Кубке. Команды встречаются в 1/8 финала турнира. Кстати, так было и в прошлом сезоне. Тогда Динамо в Киеве обыграло Шахтер в Кубке. Однако буквально через несколько дней соперники встретились в чемпионате, и "горняки" взяли реванш.

Что известно перед матчем Шахтера против Динамо

Шахтер сейчас проводит свои матчи по очень плотному графику. Матч против Динамо станет для "горняков" уже шестым всего за чуть больше двух недель.

У Динамо же сейчас новый главный тренер. В качестве и. о. наставника киевлян на матч с "оранжево-черными" команду выведет Мацей Кендзёрек. Он уже дебютировал во главе столичной команды, когда в УПЛ переиграл Кудровку со счетом 3:1.

В Кубке Украины Шахтер и Динамо провели уже по одному матчу. Подопечные Турана на выезде разгромили представителя второй лиги Вильховцы со счетом 3:0. Киевляне же минимально обыграли винницкую Ниву из той же второй лиги со счетом 1:0.

Обе команды являются самыми титулованными в Кубке Украины. У Шахтера 15 побед в турнире, у Динамо – на одну меньше.

Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 18:00. За час до матча будет доступна предматчевая студия.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо