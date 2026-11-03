Шахтер должен этим воспользоваться: Вирт назвал главную проблему Спортинга

Донецкий Шахтер постарается значительно повысить свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав три очка в матче с лиссабонским Спортингом. Бывший вратарь "горняков" Юрий Вирт считает, что донецкие футболисты способны на это.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу тренер рассказал, какими проблемами в португальской команде должны воспользоваться подопечные Арды Турана, чтобы отпраздновать успех на "Стэмфорд-Бридж" в Лондоне.

Какие проблемы постигли Спортинг

Из-за неудачных результатов в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов "Спортинг" уволил тренера Руя Боржеша прямо перед противостоянием с "Шахтером". К матчу лиссабонцев готовит ассистент Тьягу Фернандеш.

По мнению Юрия Вирта, для соперников украинцев было бы лучше, если бы вместо уволенного специалиста клуб сразу назначил полноценного тренера – им, по слухам, должен стать бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Это точно не плюс для "Спортинга". Плюсом было бы, если бы уже пришел Паулу Фонсека и готовил команду к матчу. Тогда в плане новых эмоций могло бы добавиться с приходом нового главного тренера,

– заявил Вирт.

Специалист считает, что на фоне такого состояния соперника "Шахтеру" нужно играть смело, даже нагло, особенно учитывая, что это будет домашний матч для клуба из Украины, хотя и в Лондоне.

Когда сыграют Шахтер и Спортинг

Матч чемпионов Украины с португальским грандом начнется во вторник, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.