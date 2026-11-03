Шахтер должен этим воспользоваться: Вирт назвал главную проблему Спортинга
Донецкий Шахтер постарается значительно повысить свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав три очка в матче с лиссабонским Спортингом. Бывший вратарь "горняков" Юрий Вирт считает, что донецкие футболисты способны на это.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу тренер рассказал, какими проблемами в португальской команде должны воспользоваться подопечные Арды Турана, чтобы отпраздновать успех на "Стэмфорд-Бридж" в Лондоне.
Какие проблемы постигли Спортинг
Из-за неудачных результатов в чемпионате Португалии и Лиге чемпионов "Спортинг" уволил тренера Руя Боржеша прямо перед противостоянием с "Шахтером". К матчу лиссабонцев готовит ассистент Тьягу Фернандеш.
По мнению Юрия Вирта, для соперников украинцев было бы лучше, если бы вместо уволенного специалиста клуб сразу назначил полноценного тренера – им, по слухам, должен стать бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.
Это точно не плюс для "Спортинга". Плюсом было бы, если бы уже пришел Паулу Фонсека и готовил команду к матчу. Тогда в плане новых эмоций могло бы добавиться с приходом нового главного тренера,
– заявил Вирт.
Специалист считает, что на фоне такого состояния соперника "Шахтеру" нужно играть смело, даже нагло, особенно учитывая, что это будет домашний матч для клуба из Украины, хотя и в Лондоне.
Когда сыграют Шахтер и Спортинг
Матч чемпионов Украины с португальским грандом начнется во вторник, 3 ноября, в 19:45 по киевскому времени.