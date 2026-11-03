Шахтар має це використати: Вірт назвав головну проблему Спортінга

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу тренер розповів, якими проблемами у португальській команді мають скористатись підопічні Арди Турана, щоб святкувати успіх на "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

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Які проблеми спіткали Спортінг

Через невдалі результати у чемпіонаті Португалії та Лізі чемпіонів Спортінг звільнив тренера Руя Боржеша прямо перед протистоянням із Шахтарем. До матчу лісабонців готує асистент Тьягу Фернандеш.

На думку Юрія Вірта, для суперників українців було б краще, якби замість спеціаліста, відправленого у відставку, клуб одразу б призначив повноцінного наставника – ним, за чутками, має стати екстренер "гірників" Паулу Фонсека.

Це точно не плюс для Спортінга. Плюсом було б, якби вже прийшов Паулу Фонсека та готував до матчу. Тоді в плані нових емоцій могли б додавати з приходом нового головного тренера– заявив Вірт.

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Спеціаліст вважає, що на тлі такого стану суперника Шахтарю потрібно грати сміливо, навіть нахабно, особливо враховуючи, що це буде домашній матч для клубу з України, хоч і в Лондоні.

Коли зіграють Шахтар і Спортінг

Матч чемпіонів України з португальським грандом розпочнеться у вівторок, 3 листопада, о 19:45 за київським часом.