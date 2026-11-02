Поєдинок, у якому треба брати очки: інтерв'ю з Віртом про матч Шахтар – Спортінг

Востаннє "гірники" зустрічались із лісабонцями в тріумфальному для себе в єврокубках сезоні 2008/09. Утім тоді в Лізі чемпіонів "помаранчево-чорні" двічі поступились португальцям.

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До очного поєдинку Шахтар і Спортінг підходять після поразок у попередньому турі Ліги чемпіонів. Українська команда на виїзді поступилась Інтеру з рахунком 0:1, а лісабонці несподівано програли вдома австрійській команді ЛАСК із рахунком 2:3.

"Гірники" до кінця року залишились без Педріньйо. Однак є позитивні новини – Аліссон і Марлон Гомес отримали дебютні виклики в національну збірну Бразилії. Спортінг же, схоже, лишився без наставника, й до гри проти "помаранчево-чорних" його готує один із асистентів.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу своїми думками перед матчем Шахтар – Спортінг поділився колишній голкіпер "гірників", а нині тренер, наставник команди "Пробій" Юрій Вірт.

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Чого очікувати від матчу Шахтаря проти Спортінга

Юрію Миколайовичу, перш за все, які у вас загальні очікування від поєдинку Шахтаря проти Спортінга?

Я вважаю, що в цьому поєдинку Шахтар має набирати очки. Попередні 3 гри "гірників" у Лізі чемпіонів показали, що "помаранчево-чорні" можуть добре грати в єврокубках. Тим паче це буде хоч і номінально, але домашній матч української команди на "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

З огляду на попередній матч підопічних Арди Турана проти Інтера, де Шахтар показав дуже гідну гру, але не здобув результату, я очікую впевненого матчу від "гірників" і зараз. Такі поєдинки додають позитивних емоцій, тим паче молодим футболістам. Таку якість гри вони мають зберегти й на матч проти Спортінга.

Як на Аліссона та Марлона Гомеса вплине виклик у збірну Бразилії

У таборі Шахтаря були позитивні новини – це виклик у збірну Бразилії Аліссона та Марлона Гомеса. Тим паче те, як ми бачили, сприйняли цей виклик у таборі "гірників". Це додасть необхідного позитиву?

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Звичайно, це порадувало, напевно, всіх, усю структуру, весь футбольний клуб. Не так часто викликалися у збірну Бразилії футболісти, і я думаю, тут правильний напрямок вибраний. Правильна селекція плюс прогрес футболістів.

Аліссон після голу у ворота Оболоні / Фото ФК Шахтар

Звичайно, тренери в Лізі чемпіонів звертають увагу, що є хороша гра, і тому це тільки додасть ще таких нових сил, емоцій всім. Іншим бразильським футболістам теж, адже вони бачать, що слідкують за командою Шахтар, і з команди можна потрапити у збірну.

На вашу думку, чи не будуть Аліссон і Марлон Гомес якось ніжки прибирати, берегти себе, щоб не травмуватися?

Ні, ні. Я думаю, що при цьому тренері там точно ніхто не буде ніжки прибирати. Це клуб, а це збірна, все в грі може статися, не дай Бог, але всі професіонали.

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Сьогодні вони в Шахтарі, завтра вони в збірній, тому взагалі навіть такі питання не можуть стояти.

Втрата Педріньйо та варіанти заміни бразильського хавбека

Втрата Педріньйо, його до кінця року точно не буде. Наскільки вона ключова і хто його може замінити?

Це стовідсоткова втрата. Дійсно хороший, дуже якісний футболіст, на ньому побудована гра. Але ті футболісти, які будуть виходити, тим паче глибина складу є, повинні замінити цього якісного гравця.

Проспер Обо з'явився в заявці на Лігу чемпіонів. Як гадаєте, будуть у нього шанси в єврокубках, зважаючи на те, що він мало грає?

Важко судити. Ми стовідсотково не знаємо, але все-таки шансів, напевно, менше, хоча все можливо. Більше в Лізі чемпіонів на інших футболістів розраховує тренер.

Цей гравець, ми бачимо, з'являється більше в чемпіонаті України, тому, я думаю, що так і буде.

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Як ви гадаєте, хто замінить Педріньйо умовно в трикутнику в центрі поля? Ми розуміємо, що, напевно, будуть грати Очеретько і Марлон. А хто третій, Назарина чи Ізакі?

В принципі, Ізакі дуже добре показує себе, але більше бачу, що шанси у Назарини будуть. Буде Назарина, тим паче він останню гру проти Оболоні не грав у стартовому складі, тому тут більше, напевно, буде віддана перевага Назарині.

Проблеми форвардів і криза реалізації

А що робити з форвардом? Кауан Еліас за весь рік забив тільки три голи в одному матчі проти Кудрівки. Довіряти йому далі, ставити його чи час уже когось іншого дивитися в основі, того самого Мейреліша?

Давайте не тільки про Кауана Еліаса говорити. А скільки забив Траоре, а скільки забив Мейреліш? Давайте теж згадувати. Тому проблема з нападниками є. Дійсно, після того хет-трику Еліас зараз зовсім не результативний, але й інші не вражають.

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Ми ж теж не знаємо в плані тренувального процесу, як там тренер готує і кого він ставить. У кожного футболіста є такі моменти, що, дійсно, не все виходить на футбольному полі. Через роботу, через тренування треба десь забити цей гол і знов відчути ту впевненість. Я думаю, що тоді воно піде.

Тим паче у кваліфікації всіх цих футболістів ніхто сумніву не має, тому що це є дуже високого рівня гравці. Так, є такий період, але команда створює, вони мають моменти, реалізація зараз підводить. Тому я буду сподіватися, що реалізація й вистрілить у матчі проти команди Спортінг.

Чому "Шахтарю" важко створювати моменти

Чому Шахтарю так важко даються моменти? Дуже важко створювали проти тієї ж Оболоні, поки Аліссон не вийшов і на індивідуальних діях не вирішив. З комбінацій же нічого забити не вдавалося.

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Я погоджуюся з вами. Тут можемо брати не тільки останню гру проти Оболоні. Та ж сама ситуація була проти Зорі. Ми прекрасно розуміємо, що є на Лігу чемпіонів шалений настрій, коли грає гімн Ліги чемпіонів, коли приходить практично повний стадіон. А чемпіонат України – це інше, й це сто відсотків присутнє у футболістів.

Коли вже час підтискає, тоді футболісти включаються по максимуму та стараються реалізувати моменти. Багато ігор у них ще точно є в чемпіонаті України. Тому, я думаю, все-таки в плані настрою не допрацьовують футболісти, а потім вже наздоганяють те, що упустили.

Ліга чемпіонів – це зовсім по-іншому, настрій буде інший, суперник інший. Там уже з перших хвилин команда включається.

Але команда створює, й це найголовніше. Було дуже багато моментів, і тут вихід Аліссона на матч проти Оболоні... Ви бачите, класні футболісти, і коли виходять, реалізовуються моменти. Вони цінуються, тому вони і викликаються в збірну.

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Що відбувається у Спортінгу перед матчем Ліги чемпіонів

Питання про "Спортінг". Вони зараз ідуть на третій позиції в чемпіонаті Португалії. Вони програли попередній матч Ліги чемпіонів ЛАСКу вдома, й от зараз на цьому тлі ширяться чутки, що Паулу Фонсека очолить Спортінг, а Боржеса вже звільнили з команди. Як взагалі на такому тлі тренувати і готувати команду до матчу?

Я розумію, що вже все, тренера звільнено. Я так розумію, вже багато хто підтверджує, що Паулу Фонсека прийде. А зараз до Шахтаря команду буде помічник готувати.

Паулу Фонсека / Фото Getty Images

Тому, я думаю, це точно не плюс для Спортінга. Плюсом було б, якби вже прийшов Паулу Фонсека і готував до завтрашнього матчу. Тоді в плані нових емоцій могли б додавати з приходом нового головного тренера.

Дійсно, ця смуга і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті... команда набагато більше могла. Тому зараз і в психологічному плані не дуже себе команда впевнено відчуває, і це має використати донецький Шахтар.

Усе-таки вони будуть грати в умовах домашнього стадіону з підтримкою. Я думаю, тут треба все-таки бути сміливішими, можна сказати, нахабнішими, грати першим номером і старатися дотиснути цього суперника.