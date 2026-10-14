Шахтер одержал первую победу в Лиге чемпионов: АЕК не смог помешать этому

Футболисты донецкого Шахтера посетили Лондон. Там украинский клуб провел матч основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Донецкий Шахтер сыграл первый из четырех домашних матчей на "Стэмфорд Бридж". О результате матча против греческого АЕК в Лиге чемпионов сообщает 24 Канал.

Как сыграли Шахтер и АЕК

Первая опасная ситуация в матче возникла уже на третьей минуте. Футболисты греческой команды заработали угловой, который перерос в удар по штанге ворот Дмитрия Ризника.

Шахтер" – АЕК – 3:1

Голы: Педриньо 34 (П), Винисиус Тобиас 80, Мендоса – Майер 28

Впоследствии украинские футболисты взяли мяч под свой контроль и большую часть первого тайма владели ситуацией.

Греческий клуб сумел сломить это преимущество прессингом, когда после удачных действий организовал быструю атаку – 0:1. Уже через несколько минут "горняки" заработали пенальти, который успешно реализовал Педриньо – 1:1.

После обмена голами игра приобрела "аритмичный" характер. Конец первого тайма активнее провели футболисты украинского клуба, начало второго – игроки АЕКа.

Все решила 80-я минута. Алиссон на правом фланге сумел принять сложную передачу, отдал на Винисиуса Тобиаса, а тот сделал прострел, который от ноги вратаря попал в ворота – 2:1.

Через шесть минут после этого Глейкер Мендоса закрепил преимущество – 3:1.

Что дальше для Шахтера в Лиге чемпионов

Два стартовых тура принесли команде Арды Турана 4 очка в турнирной таблице. В следующем матче украинский клуб отправится в гости к миланскому Интеру. Матч начнется 21 октября в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что итальянский клуб впервые в истории проиграл четыре матча подряд в Лиге чемпионов. Два из этих матчей пришлись уже на сезон 2026/27.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно занять в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.

Напомним, что в первом туре "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1).