На такие вещи нужно реагировать, – Зантарая о скандале с Лысюком на чемпионате мира

Глава Федерации дзюдо города Киева Георгий Зантаря прокомментировал странную ситуацию, в которую попал украинец Артем Лысюк на чемпионате мира в Азербайджане. Его поединок судил россиянин.

О скандальном решении российского рефери Зантарая рассказал в эксклюзивном интервью на 24 Канале. В частности, он раскритиковал и действия Федерации дзюдо Украины.

Что произошло с Лисюком на чемпионате мира

Украинский спортсмен Артем Лысюк в третьем раунде соревнований встретился с японским соперником. Украинцу удалось бросить своего оппонента.

Эксперты, наблюдавшие за схваткой, считают, что это была чистая победа. Однако оценку не засчитали,

– отметил Георгий Зантарая.

Он пояснил, что судьей на татами был представитель России. По мнению первого чемпиона мира по дзюдо из Украины, недопустимо, чтобы представители страны-агрессора судили украинских спортсменов.

Если бы этот бросок засчитали, то Артем прошел бы в следующий этап соревнований, в четвертьфинал. На такие вещи нужно было реагировать сразу, прямо на месте,

– отметил глава Федерации дзюдо города Киева.

Зантарая добавил, что, по его информации, представители Федерации дзюдо Украины обратились к судьям, но значительно позже, спустя несколько часов. Однако тогда уже ничего изменить было невозможно, поединок завершился.

Как Зантарая в целом оценил организацию чемпионата мира

В целом Зантарая отметил, что чемпионат мира был организован и прошел на высоком уровне. Все соревнования такого уровня отличаются высочайшим уровнем организации.

Дзюдо – очень развитый вид спорта. В чемпионате мира принимают участие очень много стран и спортсменов. По количеству людей, занимающихся дзюдо в мире, этот вид спорта входит в десятку самых массовых,

– подчеркнул первый чемпион мира по дзюдо из Украины.

По словам главы Федерации дзюдо города Киева, это соревнования высшего уровня. Туда приезжают сильнейшие спортсмены, даже президенты стран. Зантарая отметил, что ему всегда приятно смотреть чемпионат мира.

Ранее он объяснил, почему, по его мнению, сборной Украины в этом году не удалось завоевать ни одной медали ь на этом турнире. В частности, он ответил, связано ли это с уровнем спортсменов или с уровнем тренеров.