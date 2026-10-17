Про скандальне рішення російського рефері Зантарая розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, він розкритикував і дії Федерації дзюдо України.

Що сталось із Лисюком на чемпіонаті світу

Український атлет Артем Лисюк у 3 колі змагань зустрічався з японським суперником. Українцю вдалось кинути свого опонента.

Фахівці, які дивились сутичку вважають, що це була чиста перемога. Утім оцінку не зарахували,

– зазначив Георгій Зантарая.

Він пояснив, що суддею на килимі був представник Росії. На думку першого чемпіона світу з дзюдо з України, неприпустимо, що предаставники країни-агресорки судять українських спортсменів.

Якби цей кидок зарахували, то Артем проходив би в наступну стадію змагань, до чвертьфіналу. На такі речі треба було реагувати одразу, прямо на місці,

– зауважив очільник Федерації дзюдо міста Київ.

Зантарая додав, що за його інформацією, представники Федерації дзюдо України звернулись до суддів, але значно пізніше, аж через декілька годин. Однак тоді вже нічого змінити не можна було, сутичка завершилась.

Як Зантарая загалом описав організацію чемпіонату світу

Загалом Зантарая відзначив, що чемпіонат світу був організований і пройшов якісно. Усі змагання такого рівня мають найвищий рівень організації.

Дзюдо дуже розвинений вид спорту. Участь у чемпіонаті світу беруть дуже багато країн і спортсменів. За кількістю людей, які займаються дзюдо у світі, цей вид спорту входить до 10 наймасштабніших,

– наголосив перший чемпіон світу з дзюдо з України.

За словами очільника Федерації дзюдо міста Києва, це топові змагання. Туди приїжджають найсильніші атлети, навіть президенти країн. Зантарая зазначив, що йому завжди приємно дивитись чемпіонат світу.

Раніше він пояснив, чому на його думку збірній Україні цього року не вдалось здобути жодної медалі на цьому турніру. Зокрема, він відповів, чи це рівень атлетів нині такий чи рівень тренерів.