Причини такого провалу в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу припустив очільник Федерації дзюдо міста Київ, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая. Він сказав, що на його думку, є головним чинником невдачі.

Як Зантарая пояснив провал України на чемпіонаті світу з дзюдо

Зантаря зазначив, що результат України на чемпіонаті світу з дзюдо звісно негативний. Ані чоловіки, ані жінки не змогли взяти жодної медалі.

Для такої великої країни, як Україна, це не нормально. У жіночій команді на чемпіонат світу взагалі поїхала тільки одна спортсменка,

– зауважив очільник Федерації дзюдо міста Київ.

Зантарая додав, що 3 роки тому в жіночій збірній України змінився головний тренер, і з того часу результати дуже просіли. Такого раніше в України не було.

Україна залишилась без медалей не тільки на чемпіонаті світу, а й на нещодавньому чемпіонаті Європи. Тому результат дуже слабкий, і про це треба чесно говорити,

– наголосив перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

Як, на думку Зантараї, можна покращити результати

Зантарая підкреслив, що потрібно змінювати підхід до тренувань і до роботи тренерського штабу. Зокрема він сказав, що є ситуації, які не допомагають розвитку спорту.

Атлети в нас сильні. А ось підходи до тренувань, як на мене, слід змінювати,

– розповів колишній спортсмен.

За його словами, в Києві тренується 85% усієї збірної України, й дорослих, і дітей. Однак офіційні змагання в столиці України не проходять. Позиція федерації така, що тут небезпечно.

Однак ми привозили сюди 3 олімпійських чемпіонів і 4 чемпіонів світу з інших країн. Вони проводили майстер-класи для наших дітей,

– пригадав перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

Раніше Зантарая також прокоментував відхід спортсменів із України, які починають виступати за інші країни. Зокрема, в дзюдо такою стала Єлизавета Литвиненко, яка на цьому чемпіонаті світу здобула перше в історії золото для ОАЕ.