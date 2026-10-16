Причини такого провалу в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу припустив очільник Федерації дзюдо міста Київ, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая. Він сказав, що на його думку, є головним чинником невдачі.
Як Зантарая пояснив провал України на чемпіонаті світу з дзюдо
Зантаря зазначив, що результат України на чемпіонаті світу з дзюдо звісно негативний. Ані чоловіки, ані жінки не змогли взяти жодної медалі.
Для такої великої країни, як Україна, це не нормально. У жіночій команді на чемпіонат світу взагалі поїхала тільки одна спортсменка,
– зауважив очільник Федерації дзюдо міста Київ.
Зантарая додав, що 3 роки тому в жіночій збірній України змінився головний тренер, і з того часу результати дуже просіли. Такого раніше в України не було.
Україна залишилась без медалей не тільки на чемпіонаті світу, а й на нещодавньому чемпіонаті Європи. Тому результат дуже слабкий, і про це треба чесно говорити,
– наголосив перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
Як, на думку Зантараї, можна покращити результати
Зантарая підкреслив, що потрібно змінювати підхід до тренувань і до роботи тренерського штабу. Зокрема він сказав, що є ситуації, які не допомагають розвитку спорту.
Атлети в нас сильні. А ось підходи до тренувань, як на мене, слід змінювати,
– розповів колишній спортсмен.
За його словами, в Києві тренується 85% усієї збірної України, й дорослих, і дітей. Однак офіційні змагання в столиці України не проходять. Позиція федерації така, що тут небезпечно.
Однак ми привозили сюди 3 олімпійських чемпіонів і 4 чемпіонів світу з інших країн. Вони проводили майстер-класи для наших дітей,
– пригадав перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
Раніше Зантарая також прокоментував відхід спортсменів із України, які починають виступати за інші країни. Зокрема, в дзюдо такою стала Єлизавета Литвиненко, яка на цьому чемпіонаті світу здобула перше в історії золото для ОАЕ.