"Как будто мы бандиты": прощальный матч Месси омрачило поведение аргентинцев

Лионель Месси сыграл прощальный матч за сборную Аргентины в товарищеской игре против Бенина. После матча африканцы жаловались на неуважительное поведение "альбиселесте".

В частности, один из тренеров сборной Бенина пожаловался на поведение аргентинцев. Об этом он написал на сайте The African Football Club.

Что рассказал тренер сборной Бенина

Тюнде Аделакун рассказал, что его шокировало явное и непристойное нежелание аргентинской сборной общаться с игроками сборной Бенина после матча. Любые попытки наших футболистов подойти к человеку, которого они пришли поздравить, встречали довольно враждебную реакцию со стороны сотрудников службы безопасности.

Во время коридора чести Месси наша команда выстроилась в ряд и аплодировала ему, когда он проходил мимо. Сотрудники службы безопасности быстро разогнали наших игроков. Можно подумать, что мои подопечные какие-то бандиты, устроившие беспорядки,

– отметил помощник главного тренера сборной Бенина.

Не понравилось тренеру и поведение самого Месси. По его словам, когда Месси совершал круг почета вокруг стадиона, его игроки ждали аргентинскую легенду в конце его маршрута, чтобы лично пожать руку футболисту.

Однако в последний момент Месси изменил направление движения и, намеренно обойдя игроков сборной Бенина, которые ждали его, направился к центру поля. Это стало новым разочарованием в человеке, которым восхищаются миллионы и который в глазах молодых африканцев казался неспособным на такой поступок,

– подчеркнул Тюнде Аделакун.

Он добавил, что не уверен: если бы соперником Аргентины в прощальном матче Месси были Испания или другая ведущая сборная, то к ним отнеслись бы так же. Если африканская сборная была для них настолько неприятной, зачем они вообще согласились провести 90 минут на поле вместе?

Аделакун возмутился тем, что не прозвучало ни слова благодарности в адрес команды, благодаря которой этот матч, в частности, также состоялся. Он подчеркнул, что это похоже на то, будто вас пригласили на свадьбу, но вы сидите за отдельным столиком, вдали от жениха и невесты, их друзей и родственников, а в конце вас даже не поблагодарили за то, что вы пришли.

Интересно, что сразу после финального свистка на поле в Аргентине произошел еще один скандальный эпизод. Третий вратарь сборной Бенина настойчиво просил Месси о селфи, но нынешний вице-чемпион мира всячески игнорировал просьбу африканца.