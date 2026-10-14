Зокрема, один із тренерів збірної Беніну поскаржився на поведінку аргентинців. Про це він написав на сайті The African Football Club.

Що розповів тренер Беніну

Тюнде Аделакун розповів, що його шокувало очевидне та непристойне небажання аргентинської збірної спілкуватись із гравцями збірної Беніну після гри. Будь-які спроби наших футболістів наблизитись до людини, яку вони прийшли привітати, зустрічались досить ворожо з боку працівників служби безпеки.

Під час коридору пошани Мессі наша команда вишикувалась у ряд й аплодувала йому, коли він проходив повз. Працівники служби безпеки швидко розігнали наших гравців. Можна подумати, що мої підопічні якісь бандити, що вчинили безлади,

– зазначив асистент головного тренера збірної Беніну.

Не сподобалась коучу й поведінка самого Мессі. За його словами, коли Мессі робив коло пошани довкола стадіону, його гравці чекали на аргентинську легенду наприкінці його маршруту, аби особисто потиснути руку футболісту.

Утім в останній момент Мессі змінив напрямок руху й, навмисно обійшовши гравців збірної Беніну, які чекали на нього, вирушив до центру поля. Це стало новим розчаруванням у людині, якою захоплюються мільйони та яка в очах молодих африканців здавалася такою, що не здатна на такий вчинок,

– наголосив Тюнде Аделакун.

Він додав, що не впевнений, що якби суперником Аргентини в прощальному матчі Мессі були Іспанія чи інша провідна збірна, то до них поставились би так само. Якщо африканська збірна була настільки неприємною для них, навіщо вони взагалі погодились провести 90 хвилин на полі разом?

Аделакун обурився, що не було жодного слова подяки на адресу команди, завдяки якій цей матч, зокрема, також відбувся. Він підкреслив, що це схоже на те, ніби вас запросили на весілля, але ви сидите взагалі за окремим столиком від нареченого та нареченої, їхніх друзів і родичів, а наприкінці вам навіть не подякували за те, що прийшли.

Цікаво, що одразу після фінального свистка на полі в Аргентині стався ще один скандальний епізод. Третій воротар збірної Беніну наполегливо просив Мессі про селфі, але нинішній віцечемпіон світу всіляко ігнорував прохання африканця.