Не Фьюри и не Уайлдер: Усик выбрал самого неожиданного соперника для следующего боя

Александр Усик пока не назвал имя соперника для своего следующего боя. Этот поединок может стать последним в карьере украинца.

Как сообщает YouTube-канал Ring Magazine, Александр Усик уже определился, с кем хочет провести свой бой в 2027 году. Интересно, что это не Тайсон Фьюри и не Деонтей Уайлдер, о которых ранее ходили слухи.

Кого Усик выбрал себе в соперники

Инсайдер Майк Коппинджер рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик очень заинтересован в поединке с чемпионом в суперсреднем весе по версиям WBA и WBO Давидом Бенавидесом. Рекорд боксера состоит из 32 поединков, и все он выиграл, 25 из них нокаутом.

Коппинджер добавил, что Усик предпочел бы провести этот поединок уже в 2027 году. Ранее появлялась информация, что украинец хочет провести свой прощальный бой с Деонтеем Уайлдером в марте следующего года. Впрочем, сам Майк Коппинджер рассказал, что переговоры между украинским и американским боксерами зашли в тупик и, очевидно, боя между ними не будет.

Что известно о Давиде Бенавидесе

Давид Бенавидес – непобедимый боксер, не проигравший ни одного своего поединка. Он является одним из самых опасных и известных бойцов современности. Все благодаря своему агрессивному темпу, безумному стилю и сокрушительному удару.

Уже в 20 лет он завоевал титул WBC, что сделало его самым молодым чемпионом в истории. Однако из-за проблем с дисциплиной вне ринга, в частности, с кокаином, он дважды терял свои пояса без боя.

Сам боксер неоднократно заявлял, что хочет занять место на боксерском "Олимпе". В частности, он собирается перейти в супертяжелый вес. Бенавидес неоднократно заявлял, что хотел бы встретиться на ринге с Александром Усиком.

Ранее масло в огонь по поводу того, кто станет следующим соперником Александра Усика, подлил Тайсон Фьюри. Британец заявил, что стремится к третьему бою с украинцем. Он вспомнил первые два поражения Усика, заявил, что судейство в тех боях было несправедливым, и заверил, что победил бы бывшего абсолютного чемпиона мира при честном судействе.