Таисия Онофрийчук впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

Главная украинская надежда на медаль в художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала свою первую золотую медаль на чемпионате мира. После досадного 4-го места в абсолютном зачете наша соотечественница смогла собраться и выйти в индивидуальные финалы.

Онофрийчук прошла в решающий этап в упражнениях с обручем, заняв предпоследнее седьмое место. Но в самый ответственный момент она показала блестящее выступление и получила невероятную оценку, пишет 24 Канал.

Как Таисия Онофрийчук выступила в финале с обручем

Все оплошности и нервы, которые сопровождали лидера нашей сборной в предыдущие дни, наконец остались позади. Таисии удалось идеально отработать свою программу с обручем и получить от судей чрезвычайно высокую оценку – 30,700 балла.

Это позволило Онофрийчук в условиях жесткой конкуренции все же подняться на первую ступеньку пьедестала почета. Итальянка София Раффаэли, занявшая второе место, набрала 30,500 балла. Тройку лидеров замкнула чемпионка мира в абсолюте и олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев из Германии (родившаяся в российском Барнауле) – 30,400 балла.

Почему историчность достижения Онофрийчук

Победа 18-летней гимнастки из Киева имеет особое значение, ведь Украина не завоевывала золотых индивидуальных наград на чемпионатах мира вот уже 13 лет.

Последней чемпионкой в индивидуальных дисциплинах становилась Анна Ризатдинова, которая в 2013 году также стала лучшей в упражнениях с обручем.