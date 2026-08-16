Онофрійчук кваліфікувалася до вирішального етапу у вправах з обручем з передостаннього сьомого місця. Але у найбільш відповідальний момент продемонструвала блискучий виступ з неймовірною оцінкою, пише 24 Канал.

Як Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі з обручем

Усі помарки та нерви, які супроводжували лідерку нашої збірної у попередні дні, нарешті залишилися позаду. Таїсії вдалося ідеально відпрацювати свою програму з обручем і отримати від суддів надзвичайно високу оцінку – 30,700 бала.

Це дозволило Онофрійчук в умовах жорсткої конкуренції все одно злетіти на перше місце п'єдесталу пошани. Італійка Софія Раффаелі, яка стала другою, набрала 30,500 бала. Трійку лідерок замкнула чемпіонка світу в абсолюті та олімпійська чемпіонка Дар'я Варфоломєєв з Німеччини (народжена у російському Барнаулі) – 30,400 бала.

У чому історичність досягнення Онофрійчук

Перемога 18-річної гімнастки з Києва має особливе значення, адже Україна не здобувала золотих індивідуальних нагород на чемпіонатах світу ось вже 13 років.

Востаннє чемпіонкою в особистих дисциплінах ставала Ганна Різатдінова, яка у 2013 році стала найкращою теж у вправах з обручем.