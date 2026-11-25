Городской совет Кардиффа определил допустимое время проведения главного боксерского поединка года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Тем, кто проживает рядом со стадионом "Принсипалити", придется терпеть неудобства.

Промоутеры хотели сделать бой максимально удобным для просмотра в Соединенных Штатах, поэтому совершенно не учли интересы остального мира. Как пишет ESPN, власти столицы Уэльса пошли навстречу организаторам.

Во сколько начнется бой Фьюри – Джошуа

Обычно в Соединенном Королевстве действует комендантский час на проведение шумных массовых мероприятий – они должны завершиться до 23:00. Все из-за того, что стадионы чаще всего расположены прямо в центре города, рядом с жилыми домами.

Но ради того, чтобы Netflix и промоутеры заработали на прямой трансляции "Битвы за Британию" в США, от этого правила отказались. Боксеры выйдут на ринг в 1:30 ночи по местному времени – в Киеве в это время уже будет 3:30 12 декабря.

Продажу алкоголя в VIP-секторе разрешили на протяжении всего боксерского вечера, хотя на более дешевых местах она прекратится в час ночи, как того требует закон. Завершиться мероприятие на арене "Принсипалити" должно не позднее 3 часов ночи по лондонскому времени, или же в 5 утра – по киевскому.

Почему Фьюри и Джошуа дерутся в пятницу

Время – не единственное странное решение, принятое организаторами поединка британцев. Из-за упорного желания привлечь аудиторию из США для боя еще и выбрали совершенно нестандартный день недели – пятницу.

Все потому, что по выходным американцы больше интересуются собственными национальными видами спорта. В частности, в декабре там проходят матчи студенческой лиги по американскому футболу, которая за океаном популярнее даже топовых мировых спортивных событий.