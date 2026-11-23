Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри известен своим эпатажным и скандальным поведением. Оказалось, что на характер спортсмена повлияло тяжелое психическое заболевание, которое диагностировали у него врачи.

В новом документальном фильме о Фьюри его жена Пэрис призналась, что Тайсон после победы над Владимиром Кличко начал слышать голоса и испытывать неконтролируемый страх. Врачи назвали это проявлениями шизофрении, пишет 24 Канал.

Фьюри пережил "настоящий ад"

В рассказе о жизни "Цыганского короля", снятом Netflix, говорится, что в 2016 году Тайсон попал в больницу из-за подозрения на сердечный приступ. Тогда он признался медперсоналу, что слышал по радио голоса, угрожавшие убить членов его семьи. Он также испытывал постоянный страх.

Психиатр обнаружил у Фьюри признаки депрессии, тревожности и биполярного расстройства. Также из-за бреда и галлюцинаций ему был поставлен диагноз "шизофрения". Оказалось, что проблемы с психикой у боксера проявлялись еще с раннего возраста. Отец Джон Фьюри признал, что замечал трудности, с которыми сталкивается его сын, но не понимал всей серьезности его состояния.

Словами невозможно описать ту тьму, в которой я находился. Это было похоже на то, будто я оказался в самом аду, среди живого огня,

– рассказал Тайсон.

К заболеванию привел и образ жизни Фьюри: после завоевания чемпионского пояса в поединке против Владимира Кличко в 2015 году Тайсон совсем пустился во все тяжкие. Он начал употреблять алкоголь и наркотики и находился в постоянной депрессии.

Когда Фьюри выйдет на ринг

Документальный фильм от Netflix должен выйти на стриминговом сервисе 27 ноября. А уже 11 декабря Тайсон проведет долгожданный бой с Энтони Джошуа, который должен определить лучшего британского боксера поколения.