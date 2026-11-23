У новому документальному фільмі про Ф'юрі його дружина Періс зізналась, що Тайсон після перемоги над Володимиром Кличком почав чути голоси та відчувати неконтрольований страх. Лікарі назвали це проявами шизофренії, пише 24 Канал.

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Ф'юрі пережив "справжнє пекло"

У розповіді про життя "Циганського короля", яку зняв Netflix, йдеться про те, що у 2016 році Тайсон потрапив до лікарні через підозру на серцевий напад. Тоді він зізнався медперсоналу, що чув по радіо голоси, які погрожували вбити членів його родини. Він також відчував постійний страх.

Психіатр виявив у Ф'юрі ознаки депресії, тривожності та біполярного розладу. Також через марення та галюцинації йому було поставлено діагноз "шизофренія". Виявилося, що проблеми із психікою у боксера проявлялись ще з раннього віку. Батько Джон Ф'юрі визнав, що бачив труднощі, з якими стикається його син, але не розумів всю серйозність його стану.

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Словами неможливо описати ту темряву, у якій я перебував. Це було схоже на те, ніби я опинився в самому пеклі, серед живого вогню– розповів Тайсон.

До захворювання призвів і спосіб життя Ф'юрі: після здобуття чемпіонського поясу у поєдинку проти Володимира Кличка у 2015 році Тайсон зовсім пустився берега. Він почав вживати алкоголь і наркотики і перебував у постійній депресії.

Коли Ф'юрі вийде на ринг

Документалка від Netflix має вийти у стрімінговому сервісі 27 листопада. А вже 11 грудня Тайсон проведе довгоочікуваний бій з Ентоні Джошуа, який має визначити найкращого британського боксера покоління.