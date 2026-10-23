Конкурент Лунина сообщил неприятную новость для украинца: решение Куртуа

Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился планами на дальнейшую карьеру. Он хочет продолжить играть в Мадриде.

Первый номер команды Жозе Моуринью вскоре может подписать новый трудовой договор. Об этом вратарь "Реала" рассказал в аккаунте Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Что решил конкурент Андрея Лунина

По словам 32-летнего Тибо Куртуа, он не желает менять клуб до конца своей футбольной карьеры.

"Я хочу завершить карьеру здесь, в "Реале". Я близок к подписанию нового контракта,

– рассказал бельгиец.

Ожидается, что Куртуа подпишет контракт как минимум до окончания сезона 2027/28. Для украинского голкипера это может означать дальнейший дефицит игровой практики.

Недавно появлялась информация о том, что украинский вратарь Реала может покинуть клуб или лишиться места даже второго голкипера. Правда, впоследствии главный тренер "сливочных" похвалил украинца за трудолюбие.

Как складываются обстоятельства для Андрея Лунина

Накануне начала международной паузы стало известно, что вратарь Реала не получил вызов на матчи сборной Украины в Лиге наций. Одной из причин могло быть нежелание самого футболиста.

В сезоне 2026/27 украинец не провел ни одного официального матча в составе мадридского клуба.

Зато Тибо Куртуа сыграл в 12 матчах Реала, но завершил "на ноль" лишь 2 поединка.