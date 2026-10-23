Конкурент Луніна повідомив неприємні новини для українця: рішення Куртуа

Перший номер команди Жозе Моурінью невдовзі може підписати нову трудову угоду. Про це воротар Реала розповів для акаунту Фабрісіо Романо у соцмережі Х.

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Що вирішив конкурент Андрія Луніна

За словами 32-річного Тібо Куртуа, він не бажає змінювати клубну прописку до кінця шляху у футболі.

Я хочу завершити кар’єру тут, у Реалі. Я близький до підписання нового контракту– розповів бельгієць.

Очікується, що Куртуа підпише контракт щонайменше до завершення сезону 2027/28. Для українського голкіпера це може означати подальший дефіцит ігрової практики.

Нещодавно з’являлася інформація про те, що український воротар Реала може покинути клуб або втратити місце навіть другого голкіпера. Щоправда, згодом головний тренер "вершкових" похвалив українця за працездатність.

Як складаються обставини для Андрія Луніна

Напередодні початку міжнародної паузи стало відомо, що воротар Реала не отримав виклик на матчі збірної України у Лізі націй. Однією з причин могло бути небажання самого футболіста.

У сезоні 2026/27 українець не провів жодного офіційного матчу у складі мадридського клубу.

Натомість Тібо Куртуа зіграв у 12 матчах Реала, але завершив "на нуль" лише 2 поєдинки.