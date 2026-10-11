Олейникова не выступит на турнире в Ухане из-за травмы: что случилось с теннисисткой

Украинское представительство на теннисном турнире серии WTA 1000 понесло потери еще до начала соревнований. Одна из спортсменок вынуждена сняться с турнира из-за травмы ноги.

Александра Олейникова не выступит на крупном турнире в Ухане. Об этом сообщил сайт btu.org.ua.

Что случилось с Олейниковой

На днях Александра не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA 125 в Сучжоу. По информации источника, последствия травмы для украинки не ограничатся только этим.

Теннисистка пропустит последний турнир серии "тысячников" в сезоне из-за травмы правой лодыжки, которую, вероятно, она получила в конце сентября в первом раунде турнира WTA 1000 в Пекине,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Александра уже выбыла из списка заявок на турнир в Ухане.

Правда, спортсменка числится среди участниц соревнований серии WTA 250 в японском городе Осака. Старт этого турнира запланирован на 19 октября.

Чего ожидать украинским болельщикам от соревнований в Ухане

В одиночном разряде нашу страну будут представлять шесть теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

Свитолина и Костюк вошли в число сеяных спортсменок, поэтому начнут свой путь сразу со второго круга.

Напомним, что Александра Олейникова по решению капитана сборной Украины пропустила финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2026. Спортсменка эмоционально прокомментировала это решение.