Сезон 2026/27 складывается для действующего обладателя "Золотого мяча" не по плану. Гарри Кейн больше не сможет помочь Баварии в этом календарном году.

В пятницу, 20 ноября, Гарри Кейн получил травму в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. О проблемах футболиста сообщила пресс-служба Баварии.

Что случилось с Кейном

Нападающий получил травму уже в первой половине стартового тайма матча против Кельна (1:1). На 20-й минуте вместо англичанина на поле вышел Том Бишоф, а сначала было непонятно, насколько серьезно повреждение англичанина. Чуть позже о его травме сообщили в клубе.

Гарри Кейн получил разрыв синдесмозной связки левой щиколотки. Поэтому 33-летний игрок выбыл на следующие несколько месяцев,

– говорится в сообщении Баварии.

Спортивный директор действующих чемпионов Германии Макс Эберль отметил, что ориентировочный срок восстановления англичанина составит три месяца, пишет ESPN.

Потеря Кейна и очков в 10-м туре чемпионата не стали единственными для мюнхенцев в этот вечер. Во втором тайме поле после травмы покинул Майкл Олисе.

Как складывается карьера Кейна в Баварии

В октябре футболист достиг на данный момент главной вершины в своей карьере – выиграл "Золотой мяч". Практически сразу футболист и клуб продлили трудовой договор. Теперь он рассчитан до конца сезона 2028/29.

Согласно новому договору, за год выступлений в Мюнхене рекордсмен сборной Англии будет становиться богаче на 25 миллионов евро – правда, это до уплаты налогов.