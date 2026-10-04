"Надеюсь на скорейшее возвращение": Де Дзерби раскрыл подробности травмы Мудрика

Украинский вингер "Тоттенхэма" Михаил Мудрик получил травму после возвращения на поле после почти двухлетней дисквалификации. Из-за этого он, в частности, пропустил сентябрьско-октябрьские матчи сборной Украины.

Подробности травмы украинского вингера рассказал главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби. Слова тренера приводит издание football.london.

Что рассказал Де Дзерби о травме Мудрика

Итальянский тренер отметил, что травма Мудрика является совершенно нелепой. Все в Тоттенхэме надеются, что футболист сможет как можно скорее вернуться на поле.

Он почувствовал боль в голеностопе во время игры. Никаких столкновений или необычных движений не было,

– подчеркнул де Дзерби.

Он добавил, что игрок через 2 дня прошел медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что травма довольно серьезная. В клубе понимали риск, связанный с арендой футболиста. Ведь было понятно, что после почти двухлетней паузы Мудрик может получить травму.

Ранее сообщалось, что украинец может вернуться на поле 31 октября. В этот день Тоттенхэм в лондонском дерби сыграет с действующим победителем Лиги конференций – Кристал Пэлас. Если все пойдет по плану, то игрок будет доступен для Андреа Мальдера на ноябрьские матчи сборной Украины.

Что известно о Мудрике в Тоттенхэме

Дисквалификация Мудрика, связанная с допингом, досрочно завершилась летом. Футболист сразу же отправился на сборы Челси в Китай, где принял участие в нескольких спаррингах. Впрочем, в августе у футболиста не было игровой практики в составе "аристократов". Перед закрытием трансферного окна игрока арендовал Тоттенхэм.

Это была инициатива тренера "шпор" Роберто де Дзерби. Фактически итальянец и открыл Мудрику путь в большой футбол, когда начал выпускать юного игрока в стартовый состав "Шахтера" еще в сезоне 2021/22. Мудрик вышел на поле в первом же матче "Тоттенхэма" после перехода, но сразу после этой игры стало известно о травме украинца.

Интересно, что известный украинский тренер Олег Федорчук заявил, что сборной не стоит слишком рассчитывать на Мудрика. Дело здесь не только в отсутствии игровой практики на протяжении 2 лет, но и в том, что даже до дисквалификации вингер фактически никогда не проводил полные матчи. А с такими показателями Михаил не сможет стать лидером сборной.