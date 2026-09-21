Суркис решил, что делать с Костюком: кто будет тренировать Динамо

Главный тренер Динамо Игорь Костюк пока не исчерпал кредит доверия со стороны руководства столичного клуба. В настоящее время его связывают с "бело-синими".

О возможной отставке Игоря Костюка говорят уже как минимум месяц. Но этого не произойдет в ближайшее время, заявил Игорь Бурбас в эфире своего ютуб-канала.

Что известно о будущем Костюка в Динамо

В руководстве "бело-синих" пока готовы дать время действующему наставнику команды, сообщил инсайдер.

Несмотря на неудачный старт нового сезона, во главе "Динамо" остается нынешний тренер. Смены тренера в Динамо не произойдет. Костюк остается,

– сказал Бурбас.

Отметим, что перед международной паузой Динамо одержало победу над луганской Зорей (2:0) в Украинской Премьер-лиге. Вторая подряд победа вывела киевлян на четвертое место в турнирной таблице.

В еврокубках действующий обладатель Кубка Украины стартовал с первого раунда квалификации Лиги Европы. Киевляне завершили свою борьбу за еврокубки на стадии третьего квалификационного этапа Лиги конференций.

Кто мог стать главным тренером Динамо

Некоторое время в этом контексте говорили о бывшем наставнике сборной Румынии Эдварде Йорданеску, который на Евро-2026 победил Украину Сергея Реброва.

Впоследствии стало известно, что Динамо получило отказ от еще одного иностранного специалиста. Хорват Ненад Бьелица не захотел возглавить столичный клуб.