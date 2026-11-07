Тренер Бенфики сделал откровенное заявление о Трубине

Главный тренер Бенфики Марку Силва отметил игру украинского вратаря Анатолия Трубина, в частности его умение действовать ногами и принимать решения при розыгрыше мяча. Тренер также объяснил, почему в чемпионате Португалии основным вратарем на данный момент является Самуэл Соареш.

По его словам, все три вратаря команды пользуются его доверием, а конкуренция между Трубиным и Соарешем остается открытой. Об этом пишет Record .

Тренер Бенфики оценил игру Трубина

Окончательный выбор будет зависеть от интересов команды.

В чемпионате играет Саму. Это мое решение. Если мне придется принять другое решение, я его приму. Все трое вратарей пользуются нашим доверием. Трубин и Саму имеют больше опыта, чем Диогу [Феррейра]. Между ними существует конкуренция. Все решения будут приниматься с учетом того, что будет лучше всего для команды,

– заявил тренер.

Отдельно Силва прокомментировал выступление украинца в матче Лиги Европы против Леха (3:1), обратив внимание на эпизод с пропущенным голом. Наставник подчеркнул, что Трубин правильно действовал в этой ситуации, а в целом продемонстрировал немало удачных решений.

Что касается игры ногами, я хотел четко объяснить, что в эпизоде с пропущенным голом он принял правильное решение. В том матче он принял немало очень хороших решений, в частности во время короткой розыгрыша мяча от ворот. Я хотел четко подчеркнуть, что он поступил правильно. Мне очень нравятся его выступления,

– сказал Сильва.

Тренер также напомнил, что Трубин и до его прихода в клуб демонстрировал способность качественно играть короткими передачами. В то же время специалист отметил, что вратарю важно чувствовать себя уверенно и комфортно на поле.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел семь матчей на клубном уровне, пропустил шесть мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина с португальским грандом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Следующий матч Бенфика проведет против Эштрелы Амадоры в воскресенье, 8 ноября. Начало встречи – в 22:30.

Кроме того, Трубин остается в поле зрения тренерского штаба сборной Украины и вошел в заявку на ноябрьские матчи Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии.