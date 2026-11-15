Сборная Украины сыграет против Грузии: дата и время начала матча

Сборная Украины по футболу сыграет последний матч в 2026 году. "Сине-желтые" в рамках последнего тура Лиги наций УЕФА в Словакии встретятся с Грузией.

Матч "Украина – Грузия" состоится во вторник, 17 ноября, сообщает 24 Канал. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украина и Грузия сыграют в Кошице

Поединок состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Эта арена вмещает почти 6000 зрителей.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Именно он является официальным транслятором матчей Лиги наций сезона 2026/27 в Украине.

Напомним, что в субботу, 14 ноября, подопечные Андреа Мальдеры проиграли сборной Северной Ирландии. Учитывая этот результат, украинцы лишились шансов финишировать выше третьего места в своей группе в Лиге наций.

Это означает, что теперь во время жеребьевки отборочного турнира к Евро-2028 сборная Украины будет в третьей корзине. Кроме того, "сине-желтые" не смогут попасть в Дивизион А. В матче против сборной Грузии украинцы теперь будут бороться за то, чтобы не вылететь в Дивизион С. Чтобы точно остаться в Лиге В, Украине достаточно будет и ничьей.

Параллельный матч в нашей группе между Венгрией и Северной Ирландией состоится также во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Эти сборные определят победителя группы.