Во вторник, 17 ноября, Украина и Грузия проведут матч в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

В Украине матч будет транслироваться бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и по кабельным сетям, сообщает 24 Канал.

Где бесплатно посмотреть матч Украины

Стартовый свисток в матче Украина – Грузия прозвучит в 21:45. Сама же игра состоится в Кошице, Словакия.

Отметим, что матч можно будет посмотреть онлайн на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

Так, трансляция будет доступна в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол"), на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специальных всплывающих каналах в разделе "Телевидение", которые появятся в день событий.

Украина и Грузия определят, кто останется в Лиге B

Украина и Грузия встретятся лицом к лицу, чтобы определить, кто из них займет третье место в группе. Обойти Северную Ирландию или Венгрию в таблице уже не сможет ни одна из этих команд.

"Сине-желтым" достаточно не проиграть, чтобы подопечные Андреа Мальдеры сохранили место в Дивизионе B. В случае поражения Украине придется весной проводить стыковой матч с соперником из Лиги C, чтобы остаться в Дивизионе A.

Отметим, что за всю историю Лиги наций Украина ни разу не опускалась в Лигу C и перед матчем с Грузией считается фаворитом.