Украина – Грузия: где смотреть онлайн матч Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в 2026 году. Соперником "сине-желтых" в рамках Лиги наций станет сборная Грузии.

В Украине за игрой можно будет следить онлайн на медиасервисе MEGOGO, сообщает 24 Канал.

Кто покажет матч Украина – Грузия

Матч Украина – Грузия можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТВ + Кино" и "Спорт".

На платформе трансляция будет доступна в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол"), на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специальных поп-ап каналах в разделе "Телевидение", которые появятся в день события.

Также матч будет транслироваться бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Напомним, Украина подходит к игре с неудачной серией из трех поражений подряд. "Сине-желтые" дважды уступили Северной Ирландии, а также Венгрии.

Предстоящий матч против грузин важен для Украины в контексте сохранения места в дивизионе B Лиги наций. Чтобы не попасть в стыковой раунд, подопечным Андреа Мальдеры достаточно не проиграть, тогда как Грузию устроит только победа.

Добавим, что предыдущий матч между Украиной и Грузией завершился ничьей 0:0.