Україна – Грузія: де дивитися онлайн матч Ліги націй

В Україні стежити за грою онлайн можна буде на медіасервісі MEGOGO, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Україна – Грузія

Матч Україна – Грузія можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

На платформі трансляція буде доступна в розділі "Спорт" (підрозділ "Футбол"), на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціальних поп-ап каналах у розділі "Телебачення", які з'являться у день події.

Також поєдинок транслюватимуть безплатно в прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Нагадаємо, Україна підходить до гри з невдалою серією з трьох поспіль поразок. "Синьо-жовті" двічі поступилися Північній Ірландії, а також Угорщині.

Прийдешня гра проти грузинів важлива для України у контексті збереження місця у Дивізіоні B Ліги націй. Щоб не потрапити до стикового раунду, підопічним Андреа Мальдери достатньо не програти, тоді як Грузію влаштує тільки перемога.

Додамо, попередній поєдинок між Україною і Грузією завершився нічиєю 0:0.