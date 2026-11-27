Ушел из жизни культовый грузинский футболист Гоча Мачаидзе. Ему было 75 лет.

Об этой печальной новости сообщили в грузинском СМИ 1TV. Мачаидзе был настоящей легендой грузинского футбола.

Что известно о Гоче Мачаидзе

Мачаидзе был лидером золотого поколения тбилисского Динамо. Его амплуа – правый защитник. Вместе со своей командой он дважды выигрывал Кубок СССР – в 1977 и 1979 годах.

В чемпионате СССР Мачаидзе завоевал серебряные медали в 1977 году. А еще дважды становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза по футболу.

Самый большой успех Гочи Мачаидзе – это чемпионство вместе с тбилисским Динамо в сезоне 1978 года. Напомним, что чемпионат СССР проходил по системе весна – осень. В том сезоне грузинская команда опередила в турнирной таблице киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Следует добавить, что Мачаидзе играл не только за тбилисских динамовцев. Он также был футболистом грузинского Локомотива, Металлурга из Рустави и Гурии из Ланчхути.

Правда, в его карьере был и период в московском Спартаке. Впрочем, за российскую команду он провел всего 3 матча, после чего завершил игровую карьеру в 1982 году в составе Торпедо Кутаиси. Всего за свою карьеру культовый грузин провел 241 матч на клубном уровне и забил 8 голов.

Напомним, что также стало известно о том, что умер бывший вратарь сборной Исландии Ингвар Йонссон. Ему было 37 лет. В мае у футболиста диагностировали онкологическое заболевание. Он был представителем того поколения исландцев, которое дошло до четвертьфинала Евро-2016. Правда, на турнире Йонссон выступал в роли запасного вратаря.