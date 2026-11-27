Про сумну новину повідомили в грузинському ЗМІ 1TV. Мачаїдзе був справжньою легендою грузинського футболу.

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Що відомо про Гочу Мачаїдзе

Мачаїдзе був лідером "золотого покоління" тбіліського Динамо. Його амплуа – правий захисник. Разом зі своєю командою він двічі вигравав Кубок СРСР – у 1977 та 1979 роках.

У чемпіонаті ж СРСР Мачаїдзе брав срібні медалі 1977 року. А ще двічі ставав бронзовим призером першості Радянського Союзу з футболу.

Найбільший успіх Гочі Мачаїдзе – це чемпіонство разом із тбіліським Динамо в сезоні 1978 року. Нагадаємо, що чемпіонат СРСР проходив за системою весна – осінь. У тому сезоні грузинська команда випередила в турнірній таблиці київське Динамо та донецький Шахтар.

Слід додати, що Мачаїдзе грав не тільки за тбіліських "динамівців". Він також був футболістом грузинського Локомотива, Металурга Руставі, Гурії з Ланчхуті.

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Щоправда, був у його кар'єрі й період у московському Спартаку. Утім за російську команду він провів усього 3 матчі, після чого завершив ігрову кар'єру в 1982 році в складі Торпедо Кутаїсі. Загалом у своїй кар'єрі культовий грузин провів 241 матч на клубному рівні та забив 8 голів.

Нагадаємо, що стало також відомо про те, що помер колишній воротар збірної Ісландії Інґвар Йоунссон. Йому було 37 років. У травні футболісту діагностували онкологічне захворювання. Він був представником того покоління ісландців, яке дійшло до чвертьфіналу Євро-2016. Щоправда, на турнірі Йоунссон був у ролі запасного воротаря.