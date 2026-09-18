Расписание матчей и результаты 7-го тура УПЛ

Чемпионат Украины по футболу 2026/2027 набирает обороты. В эти выходные, с 18 по 20 сентября, состоятся матчи уже 7-го тура УПЛ.

Все матчи должны завершиться к понедельнику, когда начинается международная пауза на игры сборных. 24 Канал рассказывает о самых интересных матчах уик-энда в УПЛ.

Каков календарь матчей 7-го тура

Центральный матч тура назначен на вечер воскресенья. Во Львове действующий чемпион Украины Шахтер встретится с серебряным призером прошлого сезона – черкасским ЛНЗ.

Еще одна горячая битва состоится в пятницу, 18 сентября, в Житомире, где Полесье примет Кривбасс. Именно "волки" являются текущим лидером чемпионата Украины.

Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ:

18 сентября, 13:00 . Черноморец – Оболонь

. Черноморец – Оболонь 18 сентября, 15:30 . Полесье – Кривбасс

. Полесье – Кривбасс 19 сентября, 13:00 . Харьков – Буковина

. Харьков – Буковина 19 сентября, 15:30 . Заря – Динамо

. Заря – Динамо 19 сентября, 18:00 . Эпицентр – Левый Берег

. Эпицентр – Левый Берег 20 сентября, 13:00 . Кудривка – Колос

. Кудривка – Колос 20 сентября, 15:30 . Карпаты – Верес

. Карпаты – Верес 20 сентября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ

Что касается других лидеров УПЛ, то "Карпаты" ждет домашняя встреча с "Вересом". В свою очередь, "Динамо" сыграет с "Зарей" в надежде продлить "сухую" серию до четырех матчей.

МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Полесье 6 5 0 1 14-5 15 2 Шахтер 6 5 0 1 12-4 15 3 Карпаты 6 4 1 1 14-4 13 4 Динамо 5 3 1 1 7-5 10 5 Харьков 5 3 0 2 10-4 9 6 Эпицентр 6 2 2 2 6-5 8 7 ЛНЗ 6 2 2 2 5-5 8 8 Заря 6 2 2 2 7–9 8 9 Буковина 6 1 4 1 4-4 7 10 Верес 5 1 2 2 3-4 5 11 Кривбасс 5 1 2 2 7–9 5 12 Левый берег 5 0 4 1 2–3 4 13 Черноморец 5 1 1 3 2-6 4 14 Оболонь 6 0 3 3 1–11 3 15 Колос 5 0 2 3 3-8 2 16 Кудривка 5 0 2 3 2-13 2

Напомним, что уже на следующей неделе возвращается сборная Украины, которая начнет выступление в Лиге наций 2026/2027. "Сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.

К слову, клубы УПЛ рассматривают вариант с изменением формата чемпионата Украины. Существует вероятность, что количество туров увеличится, а также появится стадия плей-офф.