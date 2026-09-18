Расписание матчей и результаты 7-го тура УПЛ
Чемпионат Украины по футболу 2026/2027 набирает обороты. В эти выходные, с 18 по 20 сентября, состоятся матчи уже 7-го тура УПЛ.
Все матчи должны завершиться к понедельнику, когда начинается международная пауза на игры сборных. 24 Канал рассказывает о самых интересных матчах уик-энда в УПЛ.
Каков календарь матчей 7-го тура
Центральный матч тура назначен на вечер воскресенья. Во Львове действующий чемпион Украины Шахтер встретится с серебряным призером прошлого сезона – черкасским ЛНЗ.
Еще одна горячая битва состоится в пятницу, 18 сентября, в Житомире, где Полесье примет Кривбасс. Именно "волки" являются текущим лидером чемпионата Украины.
Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ:
- 18 сентября, 13:00. Черноморец – Оболонь
- 18 сентября, 15:30. Полесье – Кривбасс
- 19 сентября, 13:00. Харьков – Буковина
- 19 сентября, 15:30. Заря – Динамо
- 19 сентября, 18:00. Эпицентр – Левый Берег
- 20 сентября, 13:00. Кудривка – Колос
- 20 сентября, 15:30. Карпаты – Верес
- 20 сентября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ
Турнирная таблица УПЛ
Что касается других лидеров УПЛ, то "Карпаты" ждет домашняя встреча с "Вересом". В свою очередь, "Динамо" сыграет с "Зарей" в надежде продлить "сухую" серию до четырех матчей.
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Полесье
|
6
|
5
|
0
|
1
|
14-5
|
15
|
2
|
Шахтер
|
6
|
5
|
0
|
1
|
12-4
|
15
|
3
|
Карпаты
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14-4
|
13
|
4
|
Динамо
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7-5
|
10
|
5
|
Харьков
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10-4
|
9
|
6
|
Эпицентр
|
6
|
2
|
2
|
2
|
6-5
|
8
|
7
|
ЛНЗ
|
6
|
2
|
2
|
2
|
5-5
|
8
|
8
|
Заря
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7–9
|
8
|
9
|
Буковина
|
6
|
1
|
4
|
1
|
4-4
|
7
|
10
|
Верес
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-4
|
5
|
11
|
Кривбасс
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7–9
|
5
|
12
|
Левый берег
|
5
|
0
|
4
|
1
|
2–3
|
4
|
13
|
Черноморец
|
5
|
1
|
1
|
3
|
2-6
|
4
|
14
|
Оболонь
|
6
|
0
|
3
|
3
|
1–11
|
3
|
15
|
Колос
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3-8
|
2
|
16
|
Кудривка
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-13
|
2
Напомним, что уже на следующей неделе возвращается сборная Украины, которая начнет выступление в Лиге наций 2026/2027. "Сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией.
К слову, клубы УПЛ рассматривают вариант с изменением формата чемпионата Украины. Существует вероятность, что количество туров увеличится, а также появится стадия плей-офф.