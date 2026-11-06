"Получаю очень много сообщений": Ломаченко на русском языке обратился к фанатам

Василий Ломаченко поблагодарил болельщиков за поддержку и объяснил, почему решил вернуться в профессиональный бокс. Украинец намерен в третий раз побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко неожиданно возобновил боксерскую карьеру после объявления о завершении выступлений. Своими мыслями спортсмен поделился в фейсбуке, опубликовав пост на русском языке.

Ломаченко поблагодарил команду за возможность вернуться

Боксер признался, что ранее не планировал снова выходить на профессиональный ринг. Однако, по его словам, в этом вопросе все сложилось иначе, чем он ожидал.

Ломаченко поблагодарил промоутерскую компанию Top Rank и ее руководителя Боба Арума за возможность вновь побороться за высшие награды в боксе.

Отдельно украинец отметил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже тогда, когда сам спортсмен был убежден, что завершил карьеру.

Также Василий выразил благодарность семье, которая поддерживает его и помогает во время подготовки.

Украинец в третий раз попытается стать абсолютным чемпионом

Главной мотивацией для возвращения Ломаченко назвал желание завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Ранее он дважды пытался достичь этой цели, но обе попытки закончились неудачей.

В 2020 году украинец уступил Теофимо Лопесу, а в 2023-м проиграл Девину Хейни. Теперь 38-летний боксер надеется получить третий шанс.

Не забыл Ломаченко и о своих поклонниках, которые присылают ему сообщения со словами поддержки.

Ну и спасибо вам, болельщики! Получаю очень много сообщений с теплыми словами поддержки! Бог любит тройку, вот и мы попробуем в третий раз!

– написал спортсмен.

Напомним, последний бой Ломаченко провел весной 2024 года, когда досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе. После этого он объявил о завершении карьеры.

Однако недавно украинец переподписал контракт с Top Rank. Ожидается, что следующий поединок Василий проведет в 2027 году. Его потенциальным соперником называют непобедимого филиппинца Чарли Суареса.

Напомним, украинский боксер Александр Дрозд встал на защиту Василия Ломаченко, которого в Украине критикуют за отсутствие четкой позиции по поводу войны. Бывший чемпион мира ни разу публично не осудил действия России или ее руководства.