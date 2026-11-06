"Отримую дуже багато повідомлень": Ломаченко російською мовою звернувся до фанатів

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко несподівано відновив боксерську кар'єру після оголошення про завершення виступів. Своїми думками спортсмен поділився у фейсбуці, опублікувавши допис російською мовою.

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Ломаченко подякував команді за можливість повернутися

Боксер зізнався, що раніше не планував знову виходити у професійний ринг. Однак, за його словами, у цьому питанні все склалося інакше, ніж він очікував.

Ломаченко подякував промоутерській компанії Top Rank та її керівнику Бобу Аруму за можливість знову поборотися за найвищі нагороди у боксі.

Окремо українець відзначив свого менеджера Егіса Клімаса, який продовжував вірити у його повернення навіть тоді, коли сам спортсмен був переконаний, що завершив кар'єру.

Також Василь висловив вдячність родині, яка підтримує його та допомагає під час підготовки.

Українець втретє спробує стати абсолютним чемпіоном

Головною мотивацією для повернення Ломаченко назвав бажання здобути звання абсолютного чемпіона світу. Раніше він двічі намагався досягти цієї мети, але обидві спроби завершилися невдачею.

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У 2020 році українець поступився Теофімо Лопесу, а у 2023-му програв Девіну Хейні. Тепер 38-річний боксер сподівається отримати третій шанс.

Не забув Ломаченко і про своїх прихильників, які надсилають йому повідомлення зі словами підтримки.

Ну і вам дякую, вболівальники! Отримую дуже багато повідомлень із теплими словами підтримки! Бог любить трійцю, ось і ми спробуємо втретє!– написав спортсмен.

Нагадаємо, останній бій Ломаченко провів навесні 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі. Після цього він оголосив про завершення кар'єри.

Однак нещодавно українець перепідписав контракт із Top Rank. Очікується, що наступний поєдинок Василь проведе у 2027 році. Його потенційним суперником називають непереможного філіппінця Чарлі Суареса.

Нагадаємо, український боксер Олександр Дрозд заступився за Василя Ломаченка, якого в Україні критикують через відсутність чіткою позиції щодо війни. Колишній чемпіон світу жодного разу публічно не засудив дії Росії чи її керівництва.