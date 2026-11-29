Ужасная новость потрясла украинский спорт. В Черновицкой области погиб 20-летний вице-чемпион Украины по боксу.

В страшном ДТП погиб Василий Скалко. Об этом сообщили Федерация бокса Украины и Боянский лицей № 1.

Что известно о ДТП, в котором погиб Василий Скалко

Спортсмен Василий Скалко находился в автомобиле, который врезался в электроопору в селе Бояны. До прибытия ГСЧС 20-летнего парня деблокировали сотрудники скорой медицинской помощи.

Василий Скалко представлял Черновицкую область и занимался боксом в клубе Боян. Он завоевал серебряную медаль на чемпионате Украины среди молодежи. Кроме того, он стал бронзовым призером всеукраинского турнира в Белой Церкви. А еще спортсмен завоевал специальный кубок За волю к победе.

О смерти Василия Скалко сообщили также Федерация бокса Румынии и клуб CSM Bacau, за который выступал боксер. Кроме того, в румынской федерации уточнили, что боксер представлял сборную Румынии на национальном уровне среди взрослых.

Незадолго до трагедии спортсмен принимал участие в чемпионате Европы U-23 в Хорватии. Он выступал в весовой категории до 60 кг и завершил соревнования после поражения в первом раунде.

В Федерации бокса Украины выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также его тренерам и представителям спортивного сообщества.

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