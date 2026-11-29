Василь Скалко / Фото Федерація боксу України
Жахлива звістка сколихнула український спорт. У Чернівецькій області загинув 20-річний віцечемпіон України з боксу.
У моторошній ДТП загинув Василь Скалко. Про це повідомила Федерація боксу України та Боянський ліцей номер 1.
Що відомо про ДТП, в якій загинув Василь Скалко
Спортсмен Василь Скалко перебував у автомобілі, який врізався в електроопору в селі Бояни. До прибуття ДСНС 20-річного хлопця деблокували працівники екстренної медичної допомоги.
Василь Скалко представляв Чернівецьку область і займався боксом у клубі Боян. Він здобув срібну медаль на чемпіонаті України серед молоді. Крім того, ставав бронзовим призером всеукраїнського турніру в Білій Церкві. А ще спортсмен здобував спеціальний кубок "За волю до перемоги".
Про смерть Василя Скалка повідомили також Федерація боксу Румунії та клуб CSM Bacau, за який виступав боксер. Крім того, в румунській федерації уточнили, що боксер представляв збірну Румунії на національному рівні серед дорослих.
Незадового до трагедії спортсмен брав участь у чемпіонаті Європи U-23 у Хорватії. Він виступав у ваговій категорії до 60 кг і завершив змагання після поразки в першому колі.
У Федерації боксу України висловили співчуття рідним і близьким загиблого, а також його тренерам і представникам спортивної спільноти.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про смерть колишнього голкіпера збірної Ісландії Інґвара Йоунссона. Йому було 37 років. Весною 2026 року чвертьфіналісту Євро 2016 діагностували онкологічне захворювання.
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