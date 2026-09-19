"Некорректно": украинский волейболист высказался о жесте, вызвавшем скандал в Польше
На днях сборная Польши несколько неожиданно уступила болгарам в заключительном матче группового этапа волейбольного Евро-2026. Поединок привлек внимание болельщиков и СМИ не только своей спортивной составляющей.
Игрок сборной Украины Василий Тупичий высказался по поводу спорного эпизода в матче Болгария – Польша (3:2). Слова игрока сборной Украины приводит "Суспильне Спорт".
Что произошло и что сказал Тупичий об инциденте
В решающем сете матча против поляков болгарский волейболист Александр Николов установил счет 8:4 в пользу своей команды, а через мгновение после этого он продемонстрировал жест, имитирующий перерезание горла. Такое поведение в Польше многие восприняли как неспортивное.
Видео скандального эпизода в матче Болгария – Польша
Отметим, что Болгария выиграла матч, но не обошла Украину в таблице группы B.
Василий Тупчий рассказал журналистам о своем отношении к этому моменту в игре наших соперников по группе.
На мой взгляд, это было некорректно. Если поляки встретятся с ними в полуфинале, они вернут должок и разгромят Болгарию со счетом 3:0,
– заявил Тупчий.
Польша вышла в плей-офф с первого места, Украина – со второго, а Болгария – с третьего.
Что дальше ждет команды
Польша и Болгария сыграют свои матчи уже в субботу, 19 сентября. Поляки в 16:00 по киевскому времени встретятся с Латвией. Через три часа Николов и компания начнут поединок против Германии. Вторая игра Польша – Болгария на Евро-2026 возможна уже в четвертьфинале.
Украина 20 сентября сыграет с Румынией. Матч начнется в 16:00.