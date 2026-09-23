Венгрия — Украина: когда начало матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 25 сентября, начнет сезон в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтая" команда в очередной раз выступит во второй по силе Лиге B.

В первом матче подопечные Андреа Мальдери встретятся в Будапеште со сборной Венгрии, сообщает 24 Канал. Матч пройдет на "Пушкаш Арене".

Когда начнется трансляция матча Венгрия – Украина

Стартовый свисток в матче Венгрия – Украина прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Однако трансляция с стадиона на медиасервисе MEGOGO начнется раньше. В частности, в 20:30 болельщиков сборной Украины ждет студия, в которой эксперты обсудят детали матча.

Именно на MEGOGO можно будет смотреть матч Венгрия – Украина онлайн.

В какой форме сборные Венгрии и Украины

Сборная Венгрии в прошлом розыгрыше Лиги наций выступала в элитном дивизионе и заняла третье место в своей группе. Однако венгры покинули Лигу А после стыковых матчей против Турции.

За прошлый год венгерские футболисты потерпели только одно поражение, уступив Ирландии со счетом 2:3 в квалификации чемпионата мира. В текущем году венгры провели четыре контрольных матча на домашней арене: победили Словению, Финляндию и Казахстан, а также сыграли вничью с Грецией.

Украинская сборная в предыдущем соревновательном цикле играла в Дивизионе В и заняла второе место в группе благодаря выездной победе над Албанией. В стыковых матчах за повышение в классе "сине-желтые" уступили Бельгии.

А в полуфинале отбора на мировой форум украинцы уступили Швеции, после чего выиграли товарищеский матч в Албании со счетом. После того, как команду возглавил Андреа Мальдера, сборная обыграла Польшу и потерпела поражение от Дании.