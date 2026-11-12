Кличко сделал важное заявление о Путине в Германии

Для немецкой аудитории Владимир Кличко – не только уважаемый спортсмен, но и авторитетный общественный деятель и посол Украины. Бывший боксер принял участие в эфире немецкого телевидения, посвященном российско-украинской войне.

Согласно сообщению в социальной сети X, младший из братьев Кличко говорил об угрозе, которую российский путинский режим представляет для всей Европы. Он призвал Германию не соглашаться на сближение с Москвой.

Владимир Кличко предупредил Германию о войне

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что война в Украине – это вопрос всей Европы, а странам Запада важно не допустить раскола между собой, поскольку именно в этом заключается главная цель Кремля.

Если европейцы не сядут за стол переговоров, то сами окажутся в меню Путина,

– подчеркнул Кличко.

Спортсмен считает, что Германия способна предотвратить дальнейшее распространение войны, если будет ужесточать санкции, вводить действительно действенные ограничения в отношении агрессора и перестраивать общество и экономику с учетом угрозы.

Также Владимир Кличко предупредил немецких граждан, что их государство интересует кровавого диктатора не меньше, чем Украина.

Желания Путина вполне понятны. Он уже неоднократно о них говорил. Этот человек в свое время находился здесь, в Восточной Германии. Поэтому Германия должна подготовиться к тому, что по приказу россиян восточную часть страны придется снова передать Советской империи, как это было когда-то. Готова ли Германия к такому?

– риторически спросил Кличко.

По мнению украинца, есть политические силы, которые готовят немецкое общество к постепенному сближению с Россией. Этого нельзя допустить.