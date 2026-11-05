Путин неожиданно обратился к миру в связи с бойкотом россиян в спорте

Владимир Путин неожиданно выступил с громкими обвинениями в адрес стран, которые выступают против возвращения россиян в международный спорт. Диктатор назвал их действия нарушением права.

Президент России продолжает требовать возвращения своих спортсменов на международную арену, несмотря на войну против Украины. На этот раз он решил сослаться на решения спортивных организаций и обвинил другие государства в политизации спорта, сообщает 24 Канал.

Путин назвал бойкот россиян нарушением права

Российский диктатор заявил, что некоторые страны якобы не соблюдают обязательства, связанные с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

К сожалению, не все страны готовы соблюдать взятые на себя когда-то обязательства и продолжают вводить не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, а следовательно, и самих институтов демократии. Именно так это и следует трактовать,

– цитирует Путина российское агентство ТАСС.

Он также поручил Олимпийскому комитету России продолжать работу по защите интересов российских спортсменов.

Какие страны выступили против возвращения россиян в хоккей?

Возмущение Путина связано, в частности, с ситуацией вокруг международного хоккея. 30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные ко всем турнирам под эгидой организации.

Однако ряд европейских государств выступил против такого решения. Среди них – Финляндия, Норвегия, Швеция, Латвия, Дания, Чехия, Германия и Австрия.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не планирует выдавать визы российским и белорусским спортсменам перед молодежным чемпионатом мира по хоккею.

Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.