Сбежал от повестки и стал звездой Польши: призер Олимпиады-2026 идет на радикальный шаг

Серебряный призер Олимпиады-2026 Владимир Семирунний хочет сделать свою фамилию более польской. Бывший россиянин планирует официально отказаться от последней буквы в ней.

23-летний конькобежец уже несколько лет представляет Польшу на международных соревнованиях. Теперь спортсмен решил сделать еще один шаг к интеграции в новую страну, хотя с оформлением документов решил не торопиться, пишет Sport24.

Семирунний откажется от последней буквы в фамилии

Владимир Семирунний родился в России, где начал профессиональную карьеру и завоевал несколько наград. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины он переехал в Польшу. С 2024 года конькобежец выступает под польским флагом.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров.

Теперь Семирунний хочет изменить написание своей фамилии, чтобы местным болельщикам и журналистам было легче ее произносить. Вместо Semirunnij он планирует использовать вариант Semirunni – без последней буквы.

Вскоре я сделаю еще один шаг, чтобы доказать, что я на 100% поляк,

– заявил спортсмен.

Президент Польской ассоциации конькобежного спорта Конрад Недзведзкий подтвердил, что процесс смены фамилии уже обсуждается.

Сам спортсмен пояснил, что хочет дождаться окончания сезона. Ведь смена фамилии потребует переоформления всех документов, а в ближайшее время его ждут поездки в Китай и США.

Сбежал из России из-за угрозы мобилизации

В то же время история переезда спортсмена в Польшу имеет еще одну важную деталь. Как рассказал президент Польской ассоциации конькобежного спорта Рафал Татаруч, Семирунний покинул Россию после получения повестки.

По его словам, молодой конькобежец искал возможность выехать из страны, чтобы избежать призыва в российскую армию и потенциальной мобилизации.

В итоге спортсмен нашел возможность продолжить карьеру в Польше.