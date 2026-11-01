Утік від повістки й став зіркою Польщі: призер Олімпіади-2026 йде на радикальний крок

23-річний ковзаняр уже кілька років представляє Польщу на міжнародних змаганнях. Тепер спортсмен вирішив зробити ще один крок до інтеграції у нову країну, хоча з оформленням документів вирішив не поспішати, пише Sport24.

Adv

Семирунній відмовиться від останньої літери у прізвищі

Володимир Семирунній народився в Росії, де розпочав професійну кар'єру та здобув кілька нагород. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України він переїхав до Польщі. З 2024 року ковзаняр виступає під польським прапором.

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії спортсмен здобув срібну медаль на дистанції 10 000 метрів.

Тепер Семирунній хоче змінити написання свого прізвища, щоб місцевим уболівальникам і журналістам було легше його вимовляти. Замість Semirunnij він планує використовувати варіант Semirunni – без останньої літери.

Незабаром я зроблю ще один крок, щоб довести, що я на 100% поляк– заявив спортсмен.

Реклама

Президент Польської асоціації ковзанярського спорту Конрад Недзведзький підтвердив, що процес зміни прізвища вже обговорюється.

Сам спортсмен пояснив, що хоче дочекатися завершення сезону. Адже зміна прізвища потребуватиме переоформлення всіх документів, а найближчим часом на нього чекають поїздки до Китаю та США.

Утік із Росії через загрозу мобілізації

Водночас історія переїзду спортсмена до Польщі має ще одну важливу деталь. Як розповів президент Польської асоціації ковзанярського спорту Рафал Татаруч, Семирунній залишив Росію після отримання повістки.

За його словами, молодий ковзаняр шукав можливість виїхати з країни, щоб уникнути призову до російської армії та потенційної мобілізації.

У підсумку спортсмен знайшов можливість продовжити кар'єру в Польщі.