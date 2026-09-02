Сколько зарабатывает Мудрик после смены клуба

Последний день трансферного окна принес немало громких переходов в топ-лигах. Среди них был и трансфер футболиста сборной Украины.

Вингер Челси Михаил Мудрик вернулся после допинговой дисквалификации и нашел себе новую команду. Украинский футболист теперь будет выступать за Тоттенхэм, сообщает Planet Football.

Сколько будет зарабатывать Мудрик

"Шпоры" взяли вингера в аренду до конца сезона 2026/2027. Следующим летом у лондонцев будет право выкупить Мудрика у Челси за 75 миллионов фунтов.

Между тем в СМИ появилась информация о зарплате Михаила в новом клубе. Сообщается, что Тоттенхэм взял на себя выплату всего оклада футболиста.

Кроме того, он сохранил его на уровне Челси, что составляет около 100 тысяч фунтов в месяц. В целом же годовая зарплата Мудрика составляет около 5,2 миллиона евро.

Ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых игроках сборной Украины. Что же касается Тоттенхэма, то в лондонском клубе Михаил будет иметь 14-й по величине оклад.

Рейтинг зарплат игроков Тоттенхэма за неделю:

Омар Мармуш – 250 тысяч фунтов Микки ван де Вен – 245 тысяч фунтов Сандро Тонали – 200 тысяч фунтов Хави Симонс – 195 тысяч фунтов Матеус Фернандеш – 175 тысяч фунтов Джеймс Мэддисон – 170 тысяч фунтов Конор Галлахер – 160 тысяч фунтов Мохаммед Кудус – 150 тысяч фунтов Педро Порро – 150 тысяч фунтов Маркос Сенеси – 150 тысяч фунтов Доминик Соланке – 140 тысяч фунтов Савио – 130 тысяч фунтов Деян Кулусевски – 110 тысяч фунтов Михаил Мудрик – 100 тысяч фунтов Ришарлисон – 90 тысяч фунтов

Что известно о допинг-скандале с Мудриком

Напомним, что в январе 2023 года Мудрик перешел из Шахтера в Челси за 70 миллионов евро. За почти два года в лондонской команде футболист сыграл 73 матча, забив 10 голов и сделав 11 голевых передач.

В декабре 2024 года украинца отстранили от футбола из-за положительного допинг-теста. В организме Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний.

Ожидалось, что Михаил может пропустить до четырех лет. Однако в июле этого года с игрока Челси сняли дисквалификацию, что позволило ему вернуться в футбол.

Напомним, что Челси хотел отправить игрока в аренду в Страсбург, но сам вингер намеревался остаться в АПЛ. Помимо Тоттенхэма, услугами Мудрика интересовались Ковентри, Лидс и Брентфорд.

Главным стимулом для выбора именно Тоттенхэма стала личность главного тренера Роберто Де Дзерби. Мудрик ранее работал под руководством итальянца в Шахтере.