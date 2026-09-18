В Украину вернулся скандальный экс-игрок Динамо, которого судили за насилие и драку в клубе

Летнее трансферное окно 2026 года уже закрыто, поэтому клубы не могут приобретать новых игроков. Однако командам не запрещено подписывать свободных агентов.

По этому пути решила пойти луганская Заря, которая искала усиление в нападении. В итоге "бело-черные" обратили свое внимание на бывшую звезду УПЛ, сообщает сайт Зари.

Кого подписала Заря

Игроком луганского клуба стал 31-летний вингер Жерсон Родригес. О деталях и сроке контракта "бело-черные" не сообщают. Зато футболист взял себе 7-й номер.

Украинские болельщики хорошо знакомы с Жерсоном, ведь с 2019 по 2022 годы футболист сборной Люксембурга играл за Динамо. В 53 матчах за киевлян Родригес забил 9 голов и отдал четыре голевые передачи.

В целом вингер успел немало попутешествовать за свою карьеру, поиграв также в клубах из Люксембурга, Португалии, Китая, Турции, Франции, Словакии, Таиланда, Японии, Саудовской Аравии, Нидерландов и Молдовы.



Жерсон Родригес вернулся в чемпионат Украины / фото ФК Заря

Какие скандалы были у Жерсона Родригеса

Впрочем, такая частая смена клубов имеет негативную причину. Родригес нередко попадал в скандальные внефутбольные истории. Например, в 2024 году футболиста арестовали.

Жерсона обвинили в нападении на свою бывшую девушку, а также в избиении и домашнем насилии. Через год после этого игрок оказался в центре скандала в ночном клубе Люксембурга.

В результате драки с Родригесом один мужчина получил переломы костей лица, а другой – выбитые зубы. Кроме того, многие клубы обвиняли игрока в драках на тренировках и систематических нарушениях дисциплины.

Последней командой вингера был македонский "Вардар", за который он сыграл всего 6 матчей и забил один гол. К слову, Родригес является лучшим бомбардиром в истории сборной Люксембурга (23 гола в 72 матчах).

В настоящее время Заря занимает 8-е место в УПЛ после шести туров. Напомним, что клубы УПЛ рассматривают вариант с изменением формата чемпионата Украины.