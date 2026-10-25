Как мощный ноутбук: сколько стоит "Золотой мяч"

Уже 26 октября состоится 70-я церемония вручения "Золотого мяча". Официальное мероприятие пройдет в Лондоне.

Уже 26 октября состоится церемония вручения "Золотого мяча". В этом материале 24 Канал рассказывает , сколько стоит эта статуэтка.

Сколько стоит "Золотой мяч"

Некоторые могут подумать, что "Золотой мяч" действительно сделан из чистого золота. Однако это совсем не так. Награда лучшему футболисту планеты изготовлена из сплава меди и цинка, что и придает "Золотому мячу" такой блеск.

Как сообщало издание Marca, себестоимость этой статуэтки составляет всего 3 тысячи евро. Впрочем, понятно, что для футболистов символическое значение этой вещи абсолютно бесценно.

Интересно, что от организаторов награды "Золотой мяч" победитель не получает ничего, кроме самой статуэтки. Денежная премия не предусмотрена. Единственное: в контракте футболиста с клубом или в каких-либо других рекламных контрактах может быть предусмотрен определенный бонус за получение этой престижной индивидуальной награды.

Как изготавливают трофей и сколько он весит

В целом изготовление "Золотого мяча" для мастера – процесс несложный. Ювелир сваривает сферу и две латунные пластины паяльной лампой. Также он наполняет шар материалом, похожим на воск, и формирует швы шара молотком.

Затем "Золотой мяч" закрепляют на постаменте, основу которого составляет пирит. Последнее, что остается сделать, – это выгравировать имя победителя на награде и собственно вручить ее лауреату. Весь процесс изготовления "Золотого мяча" длится примерно 6 месяцев или 100 часов непрерывной работы.

Трофей имеет высоту 31 сантиметр, длину и ширину – по 23 сантиметра. Весит "Золотой мяч" примерно 7 килограммов. К примеру, примерно столько же весит кубок Лиги чемпионов. А кубок чемпионата мира даже легче. Его вес чуть больше 6 килограммов.

Победителем "Золотого мяча" станет футболист, которого выберут путем голосования 100 журналистов из топ-100 рейтинга стран ФИФА. Каждый из них формирует свою пятерку лучших, которые получают соответствующие баллы за свои места. Сумма баллов и определяет обладателя награды.

Наибольшее количество "Золотых мячей" в истории футбола у принадлежит Лионелю Месси. У аргентинца 8 таких наград.