На Підсумковому турнірі WTA сталась скандальна ситуація за участю Еліни Світоліної та Мірри Андрєєвої. Суть у тому, що українка продемонструвала патріотичну позицію, проігнорувавши росіянку.

Новими деталями скандальної ситуації на Підсумковому турнірі WTA поділилось видання The Telegraph. Воно повідомило, що представники української команди Світоліної намагались уникнути цієї ситуації.

Які нові деталі скандалу за участі Світоліної й Андрєєвої

Команда Світоліної розуміла, які можуть бути ризики від промов спортсменок одна до одної. Тому саме за ініціативою українців тенісистки на церемонії нагородження відповідали на запитання ведучого Ендрю Красні.

За інформацією джерела, ведучого заздалегідь попросили не ставити Андрєєвій запитань про її суперницю. Утім, нейтральна спортсменка з російським паспортом усе одно вирішила звернутись безпосередньо до Світоліної, привітавши її з успішним сезоном і назвавши чудовою мамою.

В одному з інтерв'ю для Суспільне Спорт українка зізналась, що їй було неприємно чути ці слова. За її словами, це точно виглядало як провокація, оскільки українські спортсмени не спілкуються, не тиснуть руки, не фотографуються з росіянами та білорусами. Світоліна не єдина українська тенісистка, яка вважає, що росіяни та білоруси спеціально звертаються до українців.

Британське видання справедливо вважає, що так "нейтральні спортсмени" намагаються виставити себе у вигідному світлі, водночас представивши українок як таких, котрі не дотримуються принципів спортивної етики, відмовляючись від рукостискань.

Що сталось після фіналу Підсумкового турніру

Після перемоги у фіналі Підсумкового турніру росіянка Андрєєва звернулась до Світоліної, але українка проігнорувала її. Після цього частина навіть закордонних медіа почала критикувати позицію української тенісистки.

Щоправда, адекватні люди підтримали Світоліну. Зокрема, чеський хокейний воротар Домінік Гашек критично висловився щодо нейтральної спортсменки з російським паспортом. Слід відзначити, що він є послідовним прихильником України й у своїх постах постійно критикує Трампа.